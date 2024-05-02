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ВС РФ уничтожили две боевые машины HIMARS ВСУ

МО: ВС РФ за сутки уничтожили две украинские боевые машины HIMARS
02 мая 2024, 13:23
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Российские военные за минувшие сутки уничтожили две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.


Отмечается, что также в ходе боевых действий ВС РФ уничтожили цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также были нанесены удары по живой силе и военной техники украинской стороны в 117 районах.

Ранее стало известно, что российские войска освободили населённый пункт Бердычи в ДНР. Это позволило ВС РФ улучшить тактическое положение и произвести поражающие удары по нескольким формированиям ВСУ.

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#вс рф
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#сво
#удар
#военная техника
Сийярто: генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Украине
02 мая 2024, 13:33

Фото: iStock/Andrii Atanov

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за 5 лет в специальный фонд 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщает телеканал M1.
По словам Сийярто, исходя из данного предложения, можно сделать вывод о том, что Североатлантический альянс планирует продолжение вооруженных действий в течение указанного времени. Министр Венгрии отметил, что страна не хочет участвовать в этих действиях НАТО.

Сийярто подчеркнул, что в ближайшее время в рамках переговоров Венгрия будет бороться за то, чтобы государство могло оставаться в стороне от «этого безумия». Министр заключил, что правительство считает своей «самой важной задачей гарантировать безопасность венгерских граждан».

Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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Украина изменила цели для ударов по территории России
02 мая 2024, 13:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

Украина изменила цели для ударов по территории России и сейчас пытается атаковать железнодорожную инфраструктуру. Об этом пишет Baza.
По данным издания, минувшей ночью украинские беспилотники атаковали тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях с разницей в 15 минут.

Под удар попали объекты у станций Поныри и Свобода в Курской области и на перегоне Змиевка-Глазуновка в Орловской области. Там же были атакованы трансформаторные подстанции.

В результате украинских ударов на станциях Змиевка и Глазуновка отключилось электричество, из-за чего были задержаны поезда, следующие из Москвы в Белгород и Льгов.

Ране в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 2 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских БПЛА. Один — над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края.

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ВС РФ освободили населённый пункт Бердычи
02 мая 2024, 13:05

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные полностью освободили населённый пункт Бердычи в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате освобождения села ВС РФ смогли улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады. Удары по позициям были произведены в районах населённых пунктов Прогресс, Калиново, Сокол, Новопокровское и Воздвиженка.

Село Бердычи расположено в пригороде Авдеевки на важной дороге, по которой велось снабжение донбасской группировки ВСУ. Освобождение села нарушит логистику украинских войск на данном участке фронта, а также позволит ВС РФ продвигаться в сторону Новосёловки Первой и реке Волчья, где расположена одна из ключевых линий обороны ВСУ.

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«Расширили географию»: Военэксперт рассказал, как ВСУ будут применять ракеты HIMARS
Военэксперт Живов: ВСУ будут бить ракетами HIMARS на регулярной основе
02 мая 2024, 12:58

Фото: istock/RamonCast

Уничтожены две установки РСЗО HIMARS, готовившиеся ударить по Белгороду. Как сообщил военкор Евгений Поддубный, ВСУ решили использовать американские системы залпового огня HIMARS на белгородском направлении. Ранее противник использовал для нанесения террористических ударов чешские реактивные системы залпового огня «Вампир».
Военный блогер, автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, что ракетами «HIMARS» удары были и ранее за пределами зоны СВО.

«На последнем заявлении американских властей изменилась их риторика: они уже разрешили в принципе украинцам наносить американским оружием удары по территории России. Кроме того, применение ракет «HIMARS» за переделами СВО, например, в Крыму фиксировалось. Не каждый раз это признавалось официальным, но они били ими достаточно давно. Сейчас расширили географию», — сообщил собеседник.

Также военный эксперт уточнил, с какой целью ВСУ использует американские системы залпового огня.

«Не думаю, что у них кончились выстрелы советского образца, которыми они тоже наносят удары, или чешские выстрелы РСЗО. Просто велико искушение использовать ракеты «HIMARS» из-за их высокой точности и трудности перехвата. Вы знаете, а что страшнее, что они там использовали «HIMARS» для удара или что они дальнобойными беспилотниками наносят на глубину 600 тысяч километров удары по нашим инфраструктурным объектам? То есть применение ракет «HIMARS» не повлияет на эту ситуацию, не изменит того, что сейчас происходит. Да, они, наверное, будут чаще бить. Посмотрят, как мы отреагируем, и если реакция не будет для них неприемлемой, то будут делать это на регулярной основе», — сказал блогер.

Алексей Живов отметил, что мировое сообщество на такие удары никак не отреагирует.
«Такое понятие как «мировое сообщество» в том виде, в которым мы привыкли к нему в довоенное время, уже нет. Какое мировое сообщество если США убили второго свидетеля по скандальному делу про боинг. У них идут суды, слушания, и один за другим умирают свидетели перед этим судом. Что творится во внутренней американской политике, на какие преступления идут корпорации, чтобы скрыть то, что они натворили… С чего вдруг они будут реагировать на то что они делают против России?» , — добавил специалист.

По мнению военного блогера, уровень терпимости мирового сообщества максимально высокий, потому что как такого мирового сообщества сейчас нет. Мы можем, конечно, в ООН пожаловаться и так далее, но никакого результата от этого не будет, заключил собеседник.

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Российские военные начали использовать электросамокаты в зоне СВО
Бойцы ВС РФ начали доставлять продукты в зоне СВО на электросамокатах
02 мая 2024, 12:24

Фото: iStock/Kathrine Andi

Российские военные используют электросамокаты в зоне проведения специальной военной опеарции (СВО). Об этом пишет ИА Регнум.
Издание публикует кадры из зоны боевых действий, на которых видно, как военный едет на электросамокате мимо разбитой техники и разрушенных зданий. Видео снято пролетавшим над ним дроном.

Отмечается, что элетросамокаты используются военными для оперативной доставки продуктов питания и воды на позиции в зоне СВО.

Ранее ветеран украинской армии, ставший инвалидом, рассказал France info, что киевские власти никак не помогают ветеранам ВСУ и бросают их на произвол судьбы.

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#вс рф
#сво
#электросамокат
#видео
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«Не лабиринты окопов, а ямы»: Бойцы ВСУ пожаловались на отсутствие шансов выжить
AP: у ВСУ практически нет оборонительных укреплений в тылу
02 мая 2024, 12:16

Фото: iStock/YakubovAlim

У ВСУ практически отсутствуют оборонительные сооружения в тылу. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на слова украинских военных.
«В Часов Яре, стратегически важном городе, отсутствие укреплений помогло России переломить ситуацию в свою пользу», — говорится в статье.

Один военный ВСУ рассказал, что оборонительные сооружения на новых рубежах, которые были созданы после отступления с позиций у Часов Яра, оставляют желать лучшего. По его словам, они представляют собой не блиндажи и лабиринты окопов, а лишь несколько ям, в которых едва можно спрятаться при артиллерийском обстреле.

Боец ВСУ отметил, что его сослуживцы вынуждены были вылезти из этих ям и копать в направлении друг друга, чтобы создать хоть какую-то связь.

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#новости
#сво
#всу
#вс рф
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Бригада ВСУ потеряла весь костяк из-за отсутствия ресурсов
Из-за отсутствия ресурсов 67-я мехбригада ВСУ потеряла весь костяк
02 мая 2024, 11:29

Фото: iStock/JARAMA

В 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ рассказали о потерях среди командиров из-за отсутствия ресурсов. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на неназванного украинского военного.
Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что украинское военное командование организовало проверки в отношении этой бригады после потери нескольких позиций в районе Часова Яра. Одной из причин стали внутренние проблемы в бригаде. В частности, проверка показала, что командование отделяло военнослужащих «Правого ряда»* от тех, кто перевёлся в бригаду недавно. Последних отправляли в бой в приоритетном порядке, за неимением опыта они активно теряли позиции.

Украинский военный в беседе с агентством рассказал, что в направлении Часова Яра не было позиций в привычном понимании. Это были ямы, в которых солдатам едва удавалось спрятаться от артобстрелов. Из-за отсутствия необходимых ресурсов бригада была вынуждена отступить. В результате более 100 военнослужащих были убиты или пропали без вести. Убитыми числятся солдаты, командиры отделений, командиры взводов, командиры рот и сержанты. В результате бригада потеряла весь свой костяк, заключил военный.

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#украина
#всу
#спецоперация
#часов яр
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Пушилин: оценить гуманитарную ситуацию в Семеновке из-за обстрелов невозможно
02 мая 2024, 11:06

Фото: iStock/vadimrysev

Оценка гуманитарной ситуации в освобожденном ВС РФ селе Семеновка под Авдеевкой невозможна из-за того, что населенный пункт находится на линии фронта. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«В полной мере дать оценку гуманитарной ситуации в населенном пункте Семеновка на данном этапе не представляется возможным. Сделать полную оценку имеется в виду, потому что это, по сути, передовая и противник продолжает активные обстрелы данного населенного пункта», — отметил он.

Пушилин заявил, что на момент освобождения села в нем проживали трое мирных жителей. Двоих уже вывезли, а еще одного вывезут в ближайшее время.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что после прорыва у Очеретино Вооруженные силы РФ могут создать для ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пушилин
#вс рф
#всу
#днр
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«На Одессу и Николаев»: военный эксперт раскрыл направления для дальнейшего движения ВС РФ
Живов: ВС РФ будет наступать на Харьков, а после нацелится на Одессу и Николаев
02 мая 2024, 11:02

Фото: iStock/3sbworld

Армия России будет наступать на Харьков, а после успешного завершения операции начнёт строить планы на Одессу и Николаев. Так считает автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов.
«Наступление на Харьков логично вытекает из хода боевых действий. Харьковская область сильно вдается в Российские регионы. Группировка ВСУ в данном регионе представляет опасность для дюжины наших регионов. В том числе из-за появления у противника дальнобойных ракет и беспилотников», — написал Живов в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что Харьков является важным военным и логистическим центром ВСУ. В случае его устранения значительно облегчится положение российской группировки на Донбассе, а также создаст избыточное давление на всю восточную группировку ВСУ. Живов также предположил, что Харьковская операция захватит Сумы и Чернигов.

В случае даже ограниченного успеха ВС РФ на харьковском направлении перед главкомом ВСУ Александром Сырским встанет вопрос: пытаться стабилизировать фронт на Донбассе или бросить силы на защиту Харькова. На два направления ресурсов у ВСУ нет, отметил военный эксперт.

Он также подчеркнул, что на Одессу наступать ещё рано, несмотря на то, что без возможностей Одессы как торгового и военного порта, «проект Украина» придется свернуть. Однако Киев это прекрасно понимает. Именно поэтому на Черноморском фронте Британия и США максимально сковывают российский флот.

«Одесса — цель желанная, но пока недостижимая. Однако ВС РФ наносят интенсивные удары по одесским инфраструктурным и военным объектам, старательно уничтожая запасы орудия и боеприпасов, которые поставляются Западом. А это уже кое-что», — отметил Живов.

Таким образом, по его словам, ВС РФ придется ввязаться в рискованную харьковскую операцию и уже после её успешного завершения строить планы на Одессу и Николаев.

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