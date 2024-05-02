ВС РФ уничтожили две боевые машины HIMARS ВСУ

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Российские военные за минувшие сутки уничтожили две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что также в ходе боевых действий ВС РФ уничтожили цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также были нанесены удары по живой силе и военной техники украинской стороны в 117 районах.
Ранее стало известно, что российские войска освободили населённый пункт Бердычи в ДНР. Это позволило ВС РФ улучшить тактическое положение и произвести поражающие удары по нескольким формированиям ВСУ.
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