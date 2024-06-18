В Киеве похоронили сбитого лётчика Коренчука по прозвищу «Призрак Киева»

Российские военные ждут ответного хода от боевиков ВСУ под Харьковом после того, как ВС РФ взяли под свой контроль большую территорию. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал замначальника главного управления по военно-политической работе российского оборонного ведомства Апти Алаудинов.