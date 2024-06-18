В Киеве похоронили сбитого лётчика Коренчука по прозвищу «Призрак Киева»

Фото: istockphoto/Airubon
В Киеве прошли похороны одного из «Призраков Киева» лётчика Валентина Коренчука с позывным Бджоляр. Он был сбит в ходе боевого вылета в конце апреля 2024 года.
По сообщению портала Hromadske, Коренчук служил в Васильковской 40-й бригаде тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ), получившей прозвище «Призраки Киева» в 2022 году. Часть церемонии прощания прошла на майдане Незалежности украинской столицы.
Коренчук совершил более 80 боевых вылетов и в общей сложности провёл в небе около 300 часов. Он был награждён украинским орденом «За мужество» III степени.
В августе 2023 года в небе над Житомиром погиб ещё один «призрак Киева» с позывным Джус. Это произошло после столкновения в воздухе двух чешских учебных самолётов. По сообщениям украинских СМИ, под этим позывным служил в ВСУ пилот МиГ-29 Андрей Пильщиков.
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Коренчук совершил более 80 боевых вылетов и в общей сложности провёл в небе около 300 часов. Он был награждён украинским орденом «За мужество» III степени.
В августе 2023 года в небе над Житомиром погиб ещё один «призрак Киева» с позывным Джус. Это произошло после столкновения в воздухе двух чешских учебных самолётов. По сообщениям украинских СМИ, под этим позывным служил в ВСУ пилот МиГ-29 Андрей Пильщиков.
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Александр Бойцов