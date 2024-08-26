В Киеве после взрывов продолжаются перебои со светом и с водой

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В некоторых районах Киева после взрывов были зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале.
«По информации издания «Страна.ua», на правом берегу Киева из-за отключения света возникли проблемы с водоснабжением.Также стало известно, что в Броварах Киевской области пропал свет», — поделились в РИА Новости.
Кроме того, проблемы с электричеством были зафиксированы в Николаевской области и временно подконтрольном Украине Запорожье.
Утром 26 августа российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.
Согласно сообщениям СМИ, взрывы были зафиксированы в Киеве, Харькове, Одессе, Луцке, Кременчуге, Днепропетровске и Запорожье.
На всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.
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Мира Полтева