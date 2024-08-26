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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что дрон, уничтоженный на подлете к городу, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших и разрушений в результате падения БПЛА нет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Киеве уже сложно считать взрывы.
До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что число пленных боевиков Вооруженных сил Украины в Курской области продолжает расти. Он отметил, что часть украинских солдат сдаются добровольно.
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Киеве уже сложно считать взрывы.
До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что число пленных боевиков Вооруженных сил Украины в Курской области продолжает расти. Он отметил, что часть украинских солдат сдаются добровольно.
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Дарья Осипова