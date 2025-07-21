БПЛА ВСУ врезался в железнодорожный вокзал под Ростовом, загорелась крыша

21 июля 2025, 02:06

Слюсарь: Из-за падения обломков БПЛА ВСУ загорелись магазин и кровля ж/д вокзала

Фото: iStock/NiseriN

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты над тремя городами Ростовской области: Новошахтинском, Шахтами и Новочеркасском. Об этом написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





В поселке Каменоломни Октябрьского района падение обломков одного из сбитых БПЛА привело к возгоранию кровли здания железнодорожного вокзала. В результате были экстренно эвакуированы три человека из диспетчерского пункта. Предварительно, никто из людей не пострадал.





«В этом же населенном пункте загорелся цветочный магазин по пер. Садовый, 15б. На место возгораний прибыли расчеты дежурных пожарно-спасательных служб», — объяснил Слюсарь.