В Киеве потребовали компенсацию от РФ в размере 1 триллиона долларов

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Украина рассчитывает на компенсацию от России в размере одного триллиона долларов, с таким требованием выступил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенков эфире национального телемарафона.
Сперва Устенко напомнил оценку прямого ущерба, нанесённого специальной военной операцией на Украине, который оценили в 750 миллиардов долларов. Эти цифры привел украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ещё летом 2022 года.
При этом, ранее американское издание The Wall Street Journal процитировало слова военного эксперта, который заявил, что на фоне отсутствия помощи от главного союзника Киева — Соединённых Штатов Америки — ВСУ станет совсем сложно удерживать свои позиции уже к концу лета 2024 года.
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«Добавьте туда еще косвенные убытки, что может поднять эту цифру за 1 трлн», — подчеркнул советник Зеленского Устенко.
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Евгения Парфентьева