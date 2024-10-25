В Киеве признали безнадёжное положение стратегически важного города

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Подразделениям Вооружённых сил Украины придётся оставить Селидово на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР. Это признал директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
В эфире телеканала «Эспрессо» он подчеркнул, что оставление этого населённого пункта, которое выглядит неизбежным, даст важное преимущество российским войскам. Эксперт пояснил, что сейчас осталась только одна дорога, по которой можно осуществлять снабжение группировки ВСУ в Селидово, да и та находится под огнём. Он также предупредил о высоких потерях, если бои начнутся в пределах городской застройки.
Згурец считает, что военное командование должно учесть все риски и не допустить повторения ситуации, которая сложилась в Угледаре. Он напомнил, что тогда украинским войскам пришлось отступать в спешке и без особого порядка, а командирам принимать экстренные решения под огнём российской артиллерии.
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Александр Бойцов