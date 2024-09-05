В Киеве прогремел взрыв

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В Дарницком районе Киева прогремел взрыв. Об этом украинское издание «Страна.ua» сообщило в своём Telegram-канале.
На онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины отмечено, что в Киевской области не звучит сигнал воздушной тревоги. При этом тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Украина вступает в крайне тяжёлый период. В особенности сложной для страны будет предстоящая зима. Ожидается, что время отключения электричества в этот период может превышать 20 часов в сутки.
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Анастасия Чинкова