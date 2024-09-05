ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области для замедления продвижения ВС РФ

Фото: iStock/Gilitukha
Украинские войска поджигают леса и поля в Харьковской области для замедления продвижения российских войск. Об этом заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что специалисты регулярно фиксируют, как бойцы ВСУ производят поджоги лесов и сельскохозяйственных полей для затруднения ВС РФ.
По словам Лисняка, лесные пожары представляют серьёзную угрозу для близлежащих населённых пунктов, в которых по-прежнему проживают мирные граждане.
Украина подвергает опасности жизни мирных жителей, используя для этого тактику выжженной земли, защищённой Женевской конвенцией, заключил Лисняк.
Читайте также:
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области
Стало известно, с какой целью военные ВС РФ освободят Харьков
Иностранных наемников подозревают в преступлениях в Харьковской области
По словам Лисняка, лесные пожары представляют серьёзную угрозу для близлежащих населённых пунктов, в которых по-прежнему проживают мирные граждане.
Украина подвергает опасности жизни мирных жителей, используя для этого тактику выжженной земли, защищённой Женевской конвенцией, заключил Лисняк.
Читайте также:
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области
Стало известно, с какой целью военные ВС РФ освободят Харьков
Иностранных наемников подозревают в преступлениях в Харьковской области
Анастасия Чинкова