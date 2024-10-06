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ВСУ потеряют Селидово по сценарию, аналогичному угледарскому. Об этом сообщил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По словам Дэвиса, украинские войска возьмут в клещи в Селидово, где они не смогут поддерживать боеспособность армии. Офицер отметил, что в дальнейшем город может оказаться отрезан, а украинцы — окружены.
При этом Киев сталкивается с проблемами и на Покровском направлении, заключил Дэвис.
Напомним, 3 октября в Минобороны РФ подтвердили, что российские войска освободили Угледар в Донецкой народной республике.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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При этом Киев сталкивается с проблемами и на Покровском направлении, заключил Дэвис.
Напомним, 3 октября в Минобороны РФ подтвердили, что российские войска освободили Угледар в Донецкой народной республике.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова