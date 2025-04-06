В Киеве прогремела новая серия мощных взрывов

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В украинской столице и Киевской области в ночь на 6 апреля прозвучало несколько мощных взрывов. Интервал между ними составил несколько десятков минут.
Об этом сообщали некоторые украинские СМИ. Официальные власти от комментариев воздержались. Ранее была информация лишь о нескольких взрывах в Броварах Киевской области, где располагается военный аэродром. Ночью воздушная тревога сначала объявлялась в шести регионах, а затем и на всей территории Украины.
По сообщению министерства обороны РФ, 5 апреля российские войска нанесли серию комбинированных ударов по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ. Кроме того, были атакованы ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Для нанесения ударов была задействована оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также ракетные войска и артиллерия.
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По сообщению министерства обороны РФ, 5 апреля российские войска нанесли серию комбинированных ударов по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ. Кроме того, были атакованы ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Для нанесения ударов была задействована оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также ракетные войска и артиллерия.
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Александр Бойцов