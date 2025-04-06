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В Киеве прогремела новая серия мощных взрывов

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

В украинской столице и Киевской области в ночь на 6 апреля прозвучало несколько мощных взрывов. Интервал между ними составил несколько десятков минут.
Об этом сообщали некоторые украинские СМИ. Официальные власти от комментариев воздержались. Ранее была информация лишь о нескольких взрывах в Броварах Киевской области, где располагается военный аэродром. Ночью воздушная тревога сначала объявлялась в шести регионах, а затем и на всей территории Украины.

По сообщению министерства обороны РФ, 5 апреля российские войска нанесли серию комбинированных ударов по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ. Кроме того, были атакованы ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Для нанесения ударов была задействована оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также ракетные войска и артиллерия.

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Бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили 5 станций Starlink
06 апреля 2025, 06:40

Фото: iStock/zim286

Бойцам группировки «Запад» ВС РФ за сутки удалось уничтожить пять станций Starlink и 33 пункта управления беспилотниками. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Уничтожены 33 пункта управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

Также российским военным группировки «Запад» удалось ликвидировать более 250 боевиков ВСУ. Помимо этого были уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 украинских БПЛА. К тому же ВС РФ ликвидировали различные артиллерийские установки, в том числе иностранного производства.

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ТАСС: на липцовское направление переброшены 18-24-летние украинцы
06 апреля 2025, 06:30

Фото: iStock/Olena_Z

Украинская армия перебросила на липцовское направление Харьковской области 18-24-летних солдат подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«На липцовском направлении наши разведчики вскрыли, а артиллеристы уничтожили САУ М109 Paladin 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Активизация противника может быть связана с переброской подразделений 92-й бригады ВСУ, комплектование которых осуществлялось за счет 18-24-летних украинцев», — говорится в сообщении.

Собеседник отметил, что ранее российским войскам удалось уничтожить на данном направлении уже опытных солдат ВСУ данной штурмовой бригады.

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#украина
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В Запорожской области украинские войска скидывают с дронов иностранные мины
06 апреля 2025, 05:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска скидывают с дронов иностранные мины M70 в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Противник в основном использует французские мины, иностранные, в основном идут сейчас М70, они их скидывают с помощью кассет, дронов, извлекать их достаточно сложно, главное это сохранять спокойствие и не растеряться», — поделился сапер Стич в видео, опубликованным ведомством.

Данные действия украинские войска совершают на ореховском направлении. Найденные мины уничтожаются накладным зарядом. Солдаты ВС РФ ежедневно разведывают местность для обнаружения боеприпасов, сброшенных ВСУ.

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#вс рф
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Беженец из ДНР: знаки с обозначением мирных жителей приманивали атаки ВСУ
06 апреля 2025, 04:49

Фото: iStock/IherPhoto

По словам беженца из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР, знаки с обозначением мирных жителей приманивали атаки украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Люди специально выходили, на грабли, на тряпки берут ткань и машут дронам, что мы мирные. По одежде видно, а во-вторых, человек машет, что не стреляйте, оружия нет, ничего нет, не стреляйте. И писали даже эти плакаты крупными буквами, что не стреляйте, мы мирные. И вот это вот как раз только приманивало их», — рассказал беженец агентству.

Как отметил житель ДНР, это привело к тому, что он остался единственным выжившим на своей и соседних улицах. ВСУ как раз приманивали обозначения мирных жителей. Таким образом беженец лишился родственников и матери.

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#человек
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Shot: украинские беспилотники атаковали Ростовскую область
06 апреля 2025, 04:31

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Украинские беспилотники атакуют Ростовскую область, местные жители сообщают об активной работе ПВО. Над регионом уже сбито около десятка воздушных целей», — говорится в сообщении.

Официальные источники пока никак не комментировали происшествие. По словам местных жителей, звуки взрывов раздались над регионом около двух часов ночи. Хлопки были слышны в Ростове, Аксае и Новочеркасске.

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#ростовская область
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