В порту Одессы начался пожар после удара «Искандером»

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В одесском порту произошел пожар после удара баллистической ракеты ОТРК «Искандер». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные издания.
Отмечается, что в Одессе находится торговый порт, а также порты Черноморск и Южный. Сюда доставляются грузы из Румынии и других стран НАТО.
17 октября Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) в Украине. По данным Минобороны РФ, атака на энергообъекты осуществлялась с помощью беспилотников, артиллерийских и ракетных установок.
Ранее также сообщалось, что после взрыва в Херсоне, который контролируется украинскими властями, была прервана подача электроэнергии.
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17 октября Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) в Украине. По данным Минобороны РФ, атака на энергообъекты осуществлялась с помощью беспилотников, артиллерийских и ракетных установок.
Ранее также сообщалось, что после взрыва в Херсоне, который контролируется украинскими властями, была прервана подача электроэнергии.
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Александр Климов