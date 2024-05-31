В Киеве прогремели взрывы

Фото: istock / sandsun
Серия взрывов произошла в Киеве после объявления воздушной тревоги. Об этом информирует украинское издание «Общественное».
Детали произошедшего не приводится. Местные власти пока не давали комментарии по ситуации.
Ранее сообщалось, что в Киевской области, Киеве и еще 16 областях Украины была объявлена воздушная тревога.
До этого начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в Харькове раздаются взрывы.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Ранее сообщалось, что в Киевской области, Киеве и еще 16 областях Украины была объявлена воздушная тревога.
До этого начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в Харькове раздаются взрывы.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак