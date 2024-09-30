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В Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».
Позже агентство сообщило о новом взрыве в городе. Другие подробности неизвестны. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что вертолет, выпустивший ракету Ка-52М, уничтожил украинских военных и технику в Курской области. После этого экипаж предпринял оперативные действия, отключив тепловые ловушки и вернувшись на базу.
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Александр Климов