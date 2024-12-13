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Экстренные отключения электроэнергии происходят в Киеве, передает издание «Страна.ua», ссылаясь на официальные украинские источники.
Уточняется, что отключать свет будут в разных частях города до конца дня в целях экономии.
Перед этим сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли тайник боевиков ВСУ с вооружением и боеприпасами в Запорожской области.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, с целью демилитаризации и денацификации украинской республики. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех своих целей.
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«Надо срочно помочь энергосистеме», — гласит сообщение, прикрепленное к графику экстренных отключений света.
Перед этим сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли тайник боевиков ВСУ с вооружением и боеприпасами в Запорожской области.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, с целью демилитаризации и денацификации украинской республики. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех своих целей.
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Никита Кротов