Гуменюк: Взрывы в Одесской области повредили объект инфраструктуры

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При ночных взрывах в Одесской области пострадал объект инфраструктуры, об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
«Этой ночью снова работали силы противовоздушной обороны юга на протяжении трех часов, отбивая атаку. К сожалению, не получилось избежать попаданий. В Белгород-Днестровском районе области поврежден объект инфраструктуры», — прокомментировала произошедшее Гуменюк.
Однако, она не уточнила, повлечёт ли повреждение инфраструктуры те или иные критически последствия.
Напомним, ранее о звуке взрывов и работе сирены воздушной тревоги сообщили жители Одессы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева