В Киеве прозвучала серия взрывов

Фото: istockphoto / aapsky
По предварительной информации, в ходе атаки на Киев было выпущено не менее трёх ракет «Кинжал». Об этом пишет «Военная хроника».
По некоторым данным, один из прилётов произошёл на юге или юго-западе города, возможно, в районе аэродрома Жуляны.
В интернете появились фотографии, на которых запечатлён дым после взрывов в Киеве.
Другой источник информации заявил, что в небе у аэропорта видны взрывы ракет противовоздушной обороны. Также он отметил, что в районе аэропорта активно работает система ПВО.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе.
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В интернете появились фотографии, на которых запечатлён дым после взрывов в Киеве.
«В первой половине дня в международном аэропорту Киева Жуляны произошёл взрыв. Об этом сообщили очевидцы. Также в районе воздушной гавани прогремел очень сильный взрыв, а также прозвучало несколько взрывов в самом Киеве», — говорится в сообщении.
Другой источник информации заявил, что в небе у аэропорта видны взрывы ракет противовоздушной обороны. Также он отметил, что в районе аэропорта активно работает система ПВО.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе.
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Мира Полтева