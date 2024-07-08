Стало известно, какую тактику успешно используют в зоне СВО

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РСЗО «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач в зоне СВО удачно используют тактику «карусели». Об этом рассказали в МО РФ.
«Огонь батареи группировки войск «Запад» ведут по целям с использованием тактики «карусели», когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции», — рассказали журналистам в оборонном ведомстве.
Отмечается, что частая смена позиций дает возможность наносить максимальный урон противнику. В МО РФ рассказали, что эффективность реактивной системы залпового огня доказана уже не раз.
«Одна такая установка позволяет накрыть площадь, равную нескольким футбольным полям, и уничтожить всё — опорные пункты, живую силу и военную технику противника», — пояснили в Минобороны.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
ВС РФ уничтожили наёмника из Бразилии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова