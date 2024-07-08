«Мир пугает больше, чем война»: На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины

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Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что НАТО не позволит достичь мира на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.
«Только мир пугает НАТО больше, чем война. Именно поэтому альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения Советского Союза, который был причиной его существования и создания. И именно поэтому мира на Украине будут избегать любой ценой», — заявил журналист.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО. По его словам, этот процесс довольно трудоемок и имеет массу препятствий. Первым минимальным условием вступления является прекращение «войны с Россией».
В Брюсселе представители НАТО разработали план по обеспечению долгосрочной военной поддержки Украины, чтобы возможная администрация Трампа не смогла этому помешать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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