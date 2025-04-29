В Киеве прозвучало несколько взрывов, работает система ПВО

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В Киеве произошли взрывы, после чего в столице и области объявили воздушную тревогу. Об этом сообщают украинские СМИ, подтверждающие активацию систем ПВО, передает РИА Новости.
Сигнал тревоги также распространился на Черниговскую, Сумскую и Одесскую области, уточняет «Российская газета». Издание указывает, что военкоры связывают инцидент с атакой российских дронов, наносящих удары по военным объектам ВСУ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял, что российские войска не атакуют жилые дома и социальные учреждения, сосредотачиваясь на военной инфраструктуре. В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам РФ Россия наносит точечные удары по местам дислокации техники, личного состава и наёмников украинских сил.
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Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял, что российские войска не атакуют жилые дома и социальные учреждения, сосредотачиваясь на военной инфраструктуре. В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам РФ Россия наносит точечные удары по местам дислокации техники, личного состава и наёмников украинских сил.
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Мария Моисеева