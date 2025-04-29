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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не сможет победить в конфликте, если боевые действия продлятся ещё несколько лет. Об этом он сообщил в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка. Политик добавил, что надежды Киева на возврат территорий при текущем сценарии нереалистичны, передает РИА Новости.
По словам Вэнса, администрация Дональда Трампа рассматривает прекращение войны как ключевую внешнеполитическую цель. Он подчеркнул, что альтернативой мирному урегулированию может стать катастрофическое развитие событий с применением ядерного оружия. При этом вице-президент назвал позицию медиа о «победе Украины через годы войны» оторванной от реальности.
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«Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение: если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем», — указал он.28 апреля сообщалось, что на Украине призвали «воевать» с детьми и бить их прутом из-за использования русского языка. При этом следует помнить, что конституция Украины гарантирует свободное развитие и использование русского языка.
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Мария Моисеева