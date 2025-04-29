«Украинцы не выиграют войну»: Вице-президент США допустил ядерную эскалацию при продолжении конфликта на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не сможет победить в конфликте, если боевые действия продлятся ещё несколько лет. Об этом он сообщил в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка. Политик добавил, что надежды Киева на возврат территорий при текущем сценарии нереалистичны, передает РИА Новости.