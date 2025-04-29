Трое военных РФ пострадали в Белгородской области из-за детонации БПЛА ВСУ

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Трое российских военнослужащих подразделения «Орлан» получили ранения в результате взрыва украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, передает РИА Новости.
Инцидент произошёл в селе Новая Таволжанка, где детонация БПЛА ВСУ привела к минно-взрывным травмам и баротравмам у бойцов. Пострадавших доставили в городскую больницу №2, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Как уточнил Гладков, лечение будет проходить в амбулаторном режиме.
Под ночь 28 апреля сообщалось, что российские силы ПВО за 2 часа 40 минут уничтожили 51 украинский беспилотник самолётного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточнив географию перехватов. Наибольшее количество дронов — 40 единиц — сбито над Курской областью.
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Под ночь 28 апреля сообщалось, что российские силы ПВО за 2 часа 40 минут уничтожили 51 украинский беспилотник самолётного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточнив географию перехватов. Наибольшее количество дронов — 40 единиц — сбито над Курской областью.
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Мария Моисеева