В Киеве раскрыли, что сейчас реально происходит на фронте

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Российская армия делит противника на две части, а затем уничтожает. Об этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал в интервью киевскому политологу Вадиму Карасеву, приводит его слова РИА Новости.
Он пояснил, что ранее ВС РФ заходили в населенный пункт с одной стороны, а теперь российские военные штурмуют позиции ВСУ сразу с нескольких сторон.
Полковник также указал на то, что ВС РФ не испытывают трудности с уничтожением личного состава из-за такой тактики. Это обусловлено тем, что к разделенным частям ВСУ сложно перебросить дополнительные резервы.
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Анастасия Хохлова