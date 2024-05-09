Штурмы ВСУ в Вербовом и прорыв обороны в Берестовом: последние новости СВО

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Российская армия идет в наступление сразу на нескольких участках фронта. ВСУ стремятся сдержать оборону и штурмуют позиции ВС РФ малыми группами. О том, где удалось прорвать оборону противника российским воскам, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
Российская армия продолжает продвигаться в районе Работино. Есть тактические успехи, но фиксация продвижения ВС РФ усложняется отсутствием стандартных разграничений населённого пункта. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».
По информации портала «Рыбарь», ВСУ пытались штурмовать российские позиции малыми группами в районе Вербового, но безуспешно.
Донецкое направление
В районе Новомихайловки ВС РФ продолжают развивать наступление в направлении Парасковиевки. В Георгиевке продолжаются ожесточённые встречные бои.
Также российские войска идут в штурмы в Красногоровке. Тяжелые бои зафиксированы в Нетайлово.
Часовоярское направление
На Часовоярском направлении ЛБС без существенных изменений. Продолжаются бои в восточном пригороде Часов Яра и на северном и южном флангах.
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Времевское направление
ВСУ наносят удары по российским позициям кассетными боеприпасами. В районе Старомайорского идут ожесточенные бои. ВС России закрепились на южной окраине Урожайного, контратаки противника успеха не имеют.
Харьковское направление
ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ н.п. Берестовое, бои идут с 28 апреля 2024 года. Ранее Армия России заняла Кисловку и Котляровку.
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