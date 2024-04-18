В Киеве разыскивают более пяти тысяч уклонистов

Фото: iStock/sandsun
В Киеве в розыск объявили более пяти тысяч уклонистов по запросу территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщает телеканал Ukraine World News со ссылкой на пресс-службу столичного управления Нацполиции Украины.
Сотрудники ТЦК направили в полицию 5387 обращений об установлении местонахождения военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета и законодательство о мобилизации. В Киевский центр комплектования должны были быть доставлены 4955 человек. Однако всего установить местонахождение удалось только 1,4 тыс. человек из списка.
Территориальные центры комплектования много раз заявляли о поиске мужчин, которые после получения повестки не явились в центр.
Военкомат в Полтавской области в конце марта 2024 года сообщил, что местная полиция ищет 30 тыс. человек, уклоняющихся от мобилизации, а в ТЦК Ивано-Франковской области за неявку разыскивают 36 тыс. военнообязанных.
Читайте также:
Озвучены данные, которые можно извлечь из разрушенных дронов
Зеленский рассказал о производстве украинских гаубиц «Богдана»
МО РФ: уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»
Территориальные центры комплектования много раз заявляли о поиске мужчин, которые после получения повестки не явились в центр.
Военкомат в Полтавской области в конце марта 2024 года сообщил, что местная полиция ищет 30 тыс. человек, уклоняющихся от мобилизации, а в ТЦК Ивано-Франковской области за неявку разыскивают 36 тыс. военнообязанных.
Читайте также:
Озвучены данные, которые можно извлечь из разрушенных дронов
Зеленский рассказал о производстве украинских гаубиц «Богдана»
МО РФ: уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»
Дарья Осипова