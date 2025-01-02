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Сумма в 2,5 миллиарда гривен (свыше 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскана в пользу госбюджета Украины, проинформировал украинский Минюст.
«Два с половиной миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины... в 2024 году», — гласит публикация ведомства в соцсетях.Летом 2022 года украинское правительство согласовало указ Владимира Зеленского, связанный с конфискацией российского имущества на территории Украины.
Согласно августовскому заявлению замминистра юстиции украинской республики Инны Богатых, киевский режим рассчитывает на сумму в десять миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) от продажи активов лиц, находящихся под санкционными ограничениями.
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