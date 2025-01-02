Фото: istockphoto/Yury Karamanenko
Все, что рассказывают СМИ о проблемах России — ложь, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз. Обозреватель опубликовал кадр зимней Москвы в соцсетях.
«Новости из Москвы этого года. Все, что они вам рассказали об этом месте, — ложь. Их «стратегического поражения» России нигде не видно», — сказано в публикации.Боуз подчеркнул зимнюю красоту в Москве.
Перед этим стало известно о реакции западного журналиста Джексона Хинкла на слова Владимира Зеленского о «поражении» Москвы. Обозреватель ответил на вопрос, почему Украина потеряет огромные суммы в долларах, и как она сама этому поспособствовала.
На фоне спецоперации в Донбассе Россия столкнулась с санкциями со стороны Запада, однако преодолела их.
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