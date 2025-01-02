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В США отреагировали на слова Зеленского о «поражении» Москвы: «Ты бредишь!»

Журналист Хинкл: союзники РФ в ЕС продолжат пользоваться дешевым газом
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Несмотря на отказ Киева от транзита российского газа в Европу через украинскую территорию, союзники России в Евросоюзе все равно будут пользоваться им по низкому ценнику. Об этом в соцсетях написал американский журналист Джексон Хинкл.
Таким образом он ответил на пост Владимира Зеленского, где тот заявил о «поражении» Москвы после шагов киевского режима. Хинкл подчеркнул, что Украина лишится миллиардов долларов.

«Ты бредишь! Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешевую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы», — написал Хинкл.


Журналист резюмировал, что у России уже более надежные партнеры. Перед этим в МИД РФ рассказали, кто виновен в прекращении газового транзита.

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Сальдо: Киев депортирует жителей из Херсона и с правобережья
02 января 2025, 15:39

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Киевский режим депортирует людей из Херсона, а также с правобережья. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Херсонской области Владимира Сальдо.
«Киевский режим демонстрирует псевдозаботу о гражданах, которых попросту депортируют из Херсона и правобережья», — сказано в публикации.
Сальдо заключил, что людей отправляют в подконтрольные Владимиру Зеленскому регионы, где не помогают и не поддерживают. Тем, кто остался в Херсоне, не выдают гуманитарку.

Херсонская область является российским регионом в результате сентябрьского референдума 2022 года. Вместе с ней субъектами РФ стали Запорожская область, Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР). Киевский режим не согласен с голосованием и продолжает обстрелы.

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В офисе Зеленского назвали одно условие для переговоров с Россией
Советник Подоляк: пока РФ не заплатит достаточную цену, переговорам не бывать
02 января 2025, 12:53

Фото: istockphoto/reflection_art

Россия должна заплатить достаточную цену для начала мирных переговоров, считает советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его цитирует украинское издание «Страна».
«О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну», — сказал Подоляк.
Он добавил, что американская сторона должна обеспечить Киеву гарантии безопасности.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить конфликт миром. В ответ Украина в августе вторглась в Курскую область, попутно заявляя о так называемой «формуле мира». К слову, Владимир Зеленский вновь говорил о ней в своей новогодней речи. Кроме того, он также повторил свой тезис о том, что «Россию нужно принудить к миру силой».

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Минобороны РФ: ПВО сбила самолет Су-27 боевиков ВСУ
02 января 2025, 12:36

Фото: istockphoto/zim286

Российская противовоздушная оборона сбила самолет боевиков ВСУ Су-27, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали, что сбиты реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS противника.
Перед этим губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о сбитии еще двух украинских дронов над регионом.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В сети все чаще появляются предположения о возможном завершении конфликта в 2025 году. Во многом эти предположения связаны со скорой инаугурацией президента США Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января 2025 года.

Некоторое время назад на Украине проинформировали, когда начнется процесс урегулирования конфликта.

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Еще два БПЛА ВСУ сбиты над российским регионом
Губернатор Богомаз: еще два БПЛА ВСУ сбиты над Брянской областью
02 января 2025, 11:25

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Еще два украинских дрона сбиты над Брянской областью, проинформировал в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
«Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — гласит публикация чиновника.
Перед этим в МО РФ доложили о сбитии за ночь 13 дронов боевиков ВСУ над регионами России. По четыре аппарата сбили на курском и брянском направлениях, еще три над Белгородчиной, а под Воронежем и Калугой — по одному аппарату.

Ранее стало известно, что рассказал польский наемник о наборе в украинскую армию.

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Наемник из Польши раскрыл подробности набора в ВСУ
Польский наемник: в ВСУ набирают кого попало из-за нехватки живой силы
02 января 2025, 11:12

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

У боевиков ВСУ не хватает личного состава, поэтому они принимают в свои ряды всех иностранцев подряд. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на показания пленного наемника из Польши. По его словам, у украинцев есть собственный сайт, где вербуют иностранцев.
«Достаточно просто найти этот сайт, заполнить анкету, отправить письмо, подождать ответа. А так как я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают», — пояснил польский пленник.
Перед этим стало известно количество воюющих за украинских боевиков граждан Колумбии. Подробности раскрыл британский наемник Хейден Уильям Дэвис. Читайте в нашем материале.

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Наемник из Британии рассказал, сколько колумбийцев воюют за ВСУ
Британский наемник Дэвис заявил, что за ВСУ воюют сотни колумбийцев
02 января 2025, 09:47

Фото: iStock/CatEyePerspective

Сотни колумбийцев воюют за ВСУ. Об этом сообщил взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис, передает РИА Новости.
По его словам, в иностранном легионе ВСУ проходят службу граждане из каждой страны Североатлантического альянса (НАТО). Наемники попадают на Украину через Польшу, пояснил пленный.

Он отметил, что подготовка солдат иностранного легиона зависит от взвода, в который они попадают. Дэвис добавил, что в его взводе наемникам в процессе подготовки не выдавалось оружие и боеприпасы.

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В ДНР взяли в плен польского наемника
Российские бойцы взяли в плен в ДНР наемника из Польши, воевавшего за Киев
02 января 2025, 08:41

Фото: iStock/Sinenkiy

Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен в ДНР польского наемника, воевавшего за ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости командир одного из подразделений.
Кадры с показаниями воевавшего на стороне противника иностранца будут опубликованы в ближайшее время, передает агентство. Другие подробности в настоящее время не уточняются.

Ранее сообщалось, что польские наемники с нацистской символикой были ликвидированы на Кинбурнской косе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Глава Воронежской области сообщил о перехвате беспилотника
02 января 2025, 08:26

Фото: iStock/Diy13

Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
По данным главы региона, беспилотник перехватили в 3:42 мск. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Вечером 1 января в области объявили опасность атаки БПЛА. В 20:41 Гусев написал об уничтожении нескольких дронов в регионе.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Черкасской области Украины прогремели взрывы
«Страна.ua»: в Каневе Черкасской области Украины прогремели взрывы
02 января 2025, 08:14

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом информирует издание «Страна.ua».
Согласно информации источника, звуки взрывов были слышны в городе Канев. По имеющимся данным, в Черкасской, Сумской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги.

Иные подробности в настоящее время не уточняются.

В среду, 1 января, в Киеве произошло несколько взрывов, работала система противовоздушной обороны.

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#спецоперация
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