Фото: istockphoto/rarrarorro
Несмотря на отказ Киева от транзита российского газа в Европу через украинскую территорию, союзники России в Евросоюзе все равно будут пользоваться им по низкому ценнику. Об этом в соцсетях написал американский журналист Джексон Хинкл.
Таким образом он ответил на пост Владимира Зеленского, где тот заявил о «поражении» Москвы после шагов киевского режима. Хинкл подчеркнул, что Украина лишится миллиардов долларов.
Журналист резюмировал, что у России уже более надежные партнеры. Перед этим в МИД РФ рассказали, кто виновен в прекращении газового транзита.
Читайте также:
SCMP: Минкоммерции КНР ввело санкции против 28 компаний США
Стало известно, кто обеспечивает Молдавию электричеством
На Западе поставили на место Зеленского после резких слов о России
«Ты бредишь! Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешевую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы», — написал Хинкл.
Журналист резюмировал, что у России уже более надежные партнеры. Перед этим в МИД РФ рассказали, кто виновен в прекращении газового транзита.
Читайте также:
SCMP: Минкоммерции КНР ввело санкции против 28 компаний США
Стало известно, кто обеспечивает Молдавию электричеством
На Западе поставили на место Зеленского после резких слов о России
Никита Кротов