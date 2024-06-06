В Киеве указали на нового врага — бытовую технику

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Включение кондиционеров в украинской столице из-за жары дало мощный прирост потребления электроэнергии. Он равноценен дневному расходу электричества некоторыми областными центрами.
Об этом заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, передаёт телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По словам бизнесмена, рост потребления электроэнергии в Киеве из-за включённых в жару кондиционеров составляет до 350 мегаватт в день. Примерно столько электричества потребляют некоторые областные центры.
Электричество в украинской столице уже несколько дней включается по графику. Свет дают в Киеве только на два часа в день. Перебои с электроснабжением наблюдаются на всей территории Украины. Это связано с масштабными повреждениями объектов энергетической инфраструктуры страны в результате российских ракетных ударов.
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Александр Бойцов