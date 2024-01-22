В Раде обвинили украинских командиров в смерти 16 солдат ВСУ

Фото: iStock/Olena_Z
Шестнадцать бойцов ВСУ погибли при российском ударе в Запорожье из-за халатности украинского командования. Так считает бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.
«С 20 на 21 января ночью из-за халатности командования 110 омбр от удара российских ракет погибло 16 военных и еще более 20 находятся под завалами в городе Мирноград», — написал Мосийчук в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что массовое скопление людей в зоне боевых действий строго запрещено. И отметил, что именно украинские офицеры виновны в смерти большого числа военных из-за своих бессмысленных действий.
Читайте также:
Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней
ВС РФ ликвидировали сына французского генерала Дриона ударом в Харькове
Сальдо рассказал о катастрофических потерях ВСУ в Херсонской области
Элина Позднякова