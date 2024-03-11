В Киеве возмутились потерей HIMARS в результате российского удара

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за того, что украинские системы радиоэлектронной борьбы не смогли обнаружить российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), заявил киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой».
Лапин отметил, что боевая машина находилась на этой позиции в течение получаса, что давало российским силам возможность ее уничтожить. Он был возмущен ситуацией и подчеркнул, что это серьезный вопрос.
Запись уничтожения HIMARS, сделанная американскими военными, была обнародована 5 марта. Как отмечает Telegram-канал «Военный осведомитель», это видео – одно из первых стопроцентных визуальных подтверждений полного уничтожения подобной ракетной установки с момента начала СВО.
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Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. (...) Это говорит о провале радиоэлектронной разведки», – заявил он.
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Александр Климов