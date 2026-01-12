В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии
В Киеве введены экстренные отключения электричества. Причиной стали высокие нагрузки на энергосистему. Директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил о ситуации. Об этом пишут украинские СМИ.
Весь город сталкивается с отключениями, так как инфраструктура не справляется с напряжением. Жители уже заметили перебои в подаче электричества. Эти меры направлены на стабилизацию энергоснабжения. Специалисты работают над решением проблемы, чтобы вернуть свет в дома киевлян как можно скорее.
