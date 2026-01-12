В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы
В Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, прогремели мощные взрывы, сообщает местное издание.
Российские войска начали наносить удары по украинским объектам 10 октября 2022 года. Это случилось всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, организовали украинские спецслужбы. Атаки нацелены на ключевые объекты оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям в ходе боевых действий с украинскими силами.
Ранее стало известно, что подразделения Южной группировки войск за сутки ликвидировали более 190 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин. В этом числе оказались бронетранспортеры М113 из США и Puma из Италии.
До этого сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае, который готовили украинские спецслужбы.
