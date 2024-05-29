В Киеве заявили, что получили разрешение Лондона применять Storm Shadow по России

Фото: iStock/bpawesome
ВСУ уже используют ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по России. Такие действия одобрены Британией, сообщил советник министра Украины по вопросам промышленности Юрий Сак в интервью изданию Bloomberg.
По его словам, разрешение на удары были получены Киевом Британией. Он также обратил внимание на то, что Украина успешно использует западные дальнобойные ракеты уже длительное время.
Кроме того, Сак добавил, что в настоящее время на Украине развернулось производство собственного дальнобойного оружия, которое будет применяться с аналогичными целями.
Читайте также:
Макрон призвал разрешить ВСУ бить по регионам России, из которых запускаются ракеты
У Польши нет возможности сбивать российские ракеты, заявил генерал Древняк
Шольц раскрыл причины отказа Германии передать Украине ракеты Taurus
Анастасия Хохлова