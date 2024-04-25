В Киеве заявили, что западная помощь не остановит продвижение ВС РФ

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Западная помощь не сможет остановить продвижение российских войск. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Guardian.
Он подчеркнул, что остановить российские войска может только единый фронт всей Украины вместе со всеми её партнёрами.
Кулеба призвал европейские государства наращивать производство вооружения, поскольку Россия за годы конфликта значительно опередила оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Запада по объёмам готовой продукции. По словам министра, когда он видит, что российск
Ранее Кулеба призвал европейских политиков не расслабляться из-за решения Палаты представителей Конгресса США выделить Киеву дополнительный пакет военной помощи.
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Кулеба призвал европейские государства наращивать производство вооружения, поскольку Россия за годы конфликта значительно опередила оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Запада по объёмам готовой продукции. По словам министра, когда он видит, что российск
Ранее Кулеба призвал европейских политиков не расслабляться из-за решения Палаты представителей Конгресса США выделить Киеву дополнительный пакет военной помощи.
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Анастасия Чинкова