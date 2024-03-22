В Киеве заявили о шоке Зеленского после ударов России

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Сегодняшний удар по энергетическим объектам Украины был очень серьезным, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале на YouTube. Соскин также отметил, что Зеленский и его окружение оказались в состоянии шока.
Аналитик считает, что удары России могут продолжиться, и призвал украинцев быть готовыми к тому, что предстоит в следующие дни. Он предупредил, что легких дней в ближайшем будущем не будет.
Соскин также отметил, что сейчас на Зеленского и его окружение оказывают давление американские лидеры, которые приезжают на Украину с целью убедить киевский режим пойти на уступки.
В пятницу Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по объектам энергетики и военной инфраструктуре Украины, включая железнодорожные узлы, арсеналы и места дислокации украинских и иностранных военных формирований.
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Соскин также отметил, что сейчас на Зеленского и его окружение оказывают давление американские лидеры, которые приезжают на Украину с целью убедить киевский режим пойти на уступки.
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Артем Кузьмин