В Киеве заявили об отправке Ермака на фронт

29 ноября 2025, 16:51

Депутат Рады Дубинский: Ермак находится на фронте

Андрей Ермак

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак находится на фронте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Дубинского.