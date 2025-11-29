В Киеве заявили об отправке Ермака на фронт
Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак находится на фронте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Дубинского.
По его словам, Ермак с личной охраной выехал в расположение командующего силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди, известного под позывным «Мадьяр». Принять его в ряды лично просил Зеленский.
Парламентарий отмечает, что командиры отказываются принимать экс-чиновника в свои части, и по этой причине конкретного места службы тот не имеет.
По мнению Дубинского, отправившись на фронт, Ермак пытается избежать следственных действий НАБУ. Там он надеется «пересидеть турбулентность в зоне, куда детективы физически не могут просто так прийти с повесткой и обысками».
