Андрей Ермак после увольнения намерен отправиться на передовую
Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак намерен отправится на фронт. Такое заявление в беседе с The New York Post он сделал спустя несколько часов после того, как подал заявление об отставке.
В беседе с изданием Ермак назвал себя «честным и порядочным» человеком. При этом подробности своего вступления в украинскую армию он не раскрыл.
«Меня осквернили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского; я отправляюсь на фронт», — сказал Ермак.Ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск в квартире соратника главы киевского режима на предмет его причастности к коррупционному скандалу.