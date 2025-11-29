29 ноября 2025, 05:44

NYP: экс-глава офиса Зеленского Ермак собрался на передовую

Андрей Ермак (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак намерен отправится на фронт. Такое заявление в беседе с The New York Post он сделал спустя несколько часов после того, как подал заявление об отставке.





В беседе с изданием Ермак назвал себя «честным и порядочным» человеком. При этом подробности своего вступления в украинскую армию он не раскрыл.



«Меня осквернили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского; я отправляюсь на фронт», — сказал Ермак.