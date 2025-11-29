Стало известно, что изъяли у Ермака при обысках
При обысках у бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака изъяли ноутбуки и телефоны. Об этом пишут украинские СМИ.
Согласно информации, сейчас специалисты изучают содержимое конфискованных устройств.
Ранее сообщалось, что Андрей Ермак планирует отправиться на фронт. Такое заявление он сделал в интервью The New York Post всего через несколько часов после подачи заявления об отставке.
В разговоре с изданием Ермак охарактеризовал себя как «честного и порядочного» человека, однако не предоставил подробностей о своем вступлении в украинскую армию.
