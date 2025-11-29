Стало известно, что изъяли у Ермака при обысках

29 ноября 2025, 15:16

НАБУ при обысках изъяло у Ермака ноутбуки с телефонами

Фото: istockphoto/Silent_GOS

При обысках у бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака изъяли ноутбуки и телефоны. Об этом пишут украинские СМИ.