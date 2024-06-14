В Киевской и Хмельницкой областях прогремела серия взрывов

Фото: iStock/dzika_mrowka
Минувшей ночью в Киевской и Хмельницкой областях Украины прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Хмельницкой области слышны взрывы», — говорится в Telegram-канале «Общественного».
Кроме того, издание добавило, что взрывы раздались и в Киевской области.
В силах противовоздушной обороны Украины сообщили, что в ночь на 14 июня по Украине наносился комбинированный воздушный удар с использованием крылатых ракет, дронов и «Кинжалов». Взрывы прогремели в Киевской, Харьковской, Хмельницкой и Запорожской областях.
При этом там уточнили, что один из взрывов прогремел на хмельницком военном аэродроме в Староконстантинове. Последствия атаки не уточняются.
Читайте также:
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Минувшей ночью ПВО сбили 87 украинских беспилотников над территорией России
Неиспользуемый резервуар нефтебазы поврежден при атаке БПЛА в Воронежской области
Элина Позднякова