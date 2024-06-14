На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: istock / Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». sandsun
Сирена воздушной тревоги звучит по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации государства.
По информации ресурса, тревога распространилась на все области в 3:07.
До этого украинские издания сообщали о взрывах в Хмельницкой области, а также в Запорожье и в Харькове.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
До этого сообщалось, что Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы из-за гибели журналиста НТВ в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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До этого украинские издания сообщали о взрывах в Хмельницкой области, а также в Запорожье и в Харькове.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
До этого сообщалось, что Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы из-за гибели журналиста НТВ в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак