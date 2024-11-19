СМИ Украины утверждают про якобы первый удар ATACMS по РФ

Фото: istockphoto/vadimrysev
Киев якобы впервые использовал ракеты США ATACMS для удара по российской территории, пишет «РБК-Украина», ссылаясь на источник.
«Украина впервые использовала ATACMS для удара по территории РФ», — сказано в публикации.
Журналисты добавили, что их источник проинформировал, что удар нанесли по объекту в Карачеве брянского региона. Авторы утверждают, что якобы объект поразили.
Перед этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрекал Третью мировую войну на фоне обновления ядерной доктрины России президентом Владимиром Путиным. Медведев подчеркивал, что использование Украиной ядерных ракет НАТО можно считать нападением.
И это уже WWIII», — писал зампред в Telegram.Ранее в Кремле были названы условия для удара ядерным оружием.
Читайте также:
Президент Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ
Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией
В Кремле рассказали о ситуации с корректировками ядерной доктрины РФ
Никита Кротов