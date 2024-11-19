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СМИ Украины утверждают про якобы первый удар ATACMS по РФ

РБК-Украина»: Украина впервые использовала ATACMS для удара по территории РФ
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Киев якобы впервые использовал ракеты США ATACMS для удара по российской территории, пишет «РБК-Украина», ссылаясь на источник.
«Украина впервые использовала ATACMS для удара по территории РФ», — сказано в публикации.

Журналисты добавили, что их источник проинформировал, что удар нанесли по объекту в Карачеве брянского региона. Авторы утверждают, что якобы объект поразили.



Перед этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрекал Третью мировую войну на фоне обновления ядерной доктрины России президентом Владимиром Путиным. Медведев подчеркивал, что использование Украиной ядерных ракет НАТО можно считать нападением.

И это уже WWIII», — писал зампред в Telegram.
Ранее в Кремле были названы условия для удара ядерным оружием.

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#новости
ВСУ отреагировали на сообщения о применении ракет ATACMS для удара по РФ
Генштаб ВСУ не подтвердил первое применение ракет ATACMS для удара по РФ
19 ноября 2024, 14:08

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о том, что Киев впервые ударил штатовскими ATACMS по РФ, передает 24 канал Украины.
Данные о первом использовании американских дальнобойных вооружений для ударов вглубь российских территорий распространили «РБК-Украина», а также главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов, ссылаясь на информаторов.

Журналисты писали, что информатор указал, что ударили по объекту, расположенному на Брянщине. По утверждению авторов, он якобы был поражен.

Перед этим главный евродипломат Жозеп Боррель заявлял, что американское разрешение бить вглубь РФ не противоречит международному праву.

Недружественные к РФ государства стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

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#всу
#конфликт
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Увеличение выплат за инвалидность: какие льготы положены бойцам СВО
19 ноября 2024, 13:55

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, увеличена единовременная выплата до 4 млн рублей.
Согласно новому постановлению, военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в 3 млн руб., с легкими — в 1 млн руб. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. руб. При этом 4 млн рублей выплатят бойцам СВО, получившим инвалидность после ранения. Они положены, если инвалидность наступила в результате ранения, полученного с 24 февраля 2022 года.

Также при увольнении из-за травмы или увечья, полученных во время службы, положена ежегодно индексируемая выплата. С января 2024 года она составляет 3,2 млн руб.

В России в целом труд военнослужащих оплачивается достойно. При заключении контракта с Минобороны РФ военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Деньги приходят в течение 10 дней с момента подписания контракта. Тем временем, выполняя задачи в зоне боевых действий, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Бойцам также положены дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. При этом за получение наград и медалей предусмотрены отдельные выплаты. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия.

В то время пока российские мужчины защищают интересы своей родины, государство не забывает об их семьях. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и секции, бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения. Взрослые дети участников спецоперации имеют право поступить в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются расходы на ЖКХ.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Боец ВС РФ «Пономарь» рассказал, как две недели сдерживал ВСУ в Курской области
19 ноября 2024, 13:25

Фото: istockphoto/zim286

Десантник Эммануил Давыдов, чей позывной Пономарь, столкнулся с боевиками ВСУ на курском направлении и сдерживал их натиск на протяжении двух недель. Подробностями боец ВС РФ поделился с журналистами KP.RU.
«Задачу мы выполнили. Поражено очень много машин противника, мы законопатили там дыру. И отбили у оппонентов желание там кататься», — пояснил лейтенант.

В один момент российские воины по факту оказались под дулом. Ударило в дерево сзади. Осколки пробили Пономарю губу, частично вырвали плечевую плоть и выбили зуб.

Боевую бронированную машину противника Пономарь ликвидировал из гранатомета, но позицию атаковали беспилотники с минометами. Давыдов вышел на связь и запросил подкрепление. Боевики ВСУ все время пытались выбить лейтенанта с позиции, доходило чуть ли не до рукопашных. Российские военные снова контролируют границу.

Вторжение в Курскую область произошло 6 августа 2024 года.

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#мир
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Боррель: разрешение США бить вглубь России соответствует международному праву
19 ноября 2024, 13:20

Фото: iStock/Alex Kochev

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что разрешение США на удары Киева вглубь РФ якобы «соответствует международному праву». Об этом Боррель сообщил перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран Евросоюза, передает РИА Новости.
Глава дипломатии Европейского союза добавил, что рассчитывает на то, что все страны ЕС последуют за решением Соединенных Штатов. Примечательно, что французский лидер Эммануэль Макрон также одобрил разрешение США Украине бить по российской территории дальнобойными ракетами.

Напомним, 17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход спецоперации.

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Военный аналитик оценил оставшийся у боевиков ВСУ личный состав
Полковник Матвийчук: на Украине практически нет пригодных для мобилизации
19 ноября 2024, 13:01

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

У боевиков ВСУ наблюдается серьезная нехватка личного состава, и восполнить его будет весьма сложно. Свое мнение на этот счет «Ленте.ру» высказал отставной полковник Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что большая часть годящихся для мобилизации людей уже выехала с Украины.
«Изначально была задача мобилизовать один миллион человек, потом полмиллиона. В реальности же наловили порядка 150 тысяч человек по всей стране. Многие молодые люди призывного возраста уже убежали, а большинство из тех, кого все же удается поймать, не готовы воевать ввиду физических ограничений», — сказал собеседник.
Офицер добавил, что сегодня в республике активно говорят о мобилизации женщин и выпускников школ.

«В реальности людей почти не осталось. Те, кого можно было поставить под ружье, в большинстве своем уже погибли или были ранены. Здоровые убегают. Отлавливают тех, кто остался», — резюмировал Матвийчук.

Мобилизацию на Украине объявили в конце февраля 2022 года, ее постоянно ужесточают. Людей хватают на работе или прямо на улицах. Недавно сотрудник украинского военкомата стрелял в убегавшего от него мужчину. На инцидент обратили внимание западные журналисты.

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Запад не должен ограничивать использование Киевом оружия, заявил генсек НАТО
Рютте: Запад не должен ограничивать использование Киевом его оружия
19 ноября 2024, 12:58

Фото: iStock/Стрингер

Генсек НАТО Марк Рютте перед участием в заседании глав министерств обороны стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Запад, поставляя оружие Киеву, не должен накладывать ограничения на его использование, передает РИА Новости.
Рютте пояснил, что он предпочитает много не говорить о том, что поставляют и какие решения принимают союзники по военной помощи Украине. Также генсек Североатлантического альянса снова бездоказательно возложил ответственность за последнюю эскалацию на РФ.

Напомним, 17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход спецоперации.

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ВС РФ освободили Новоселидовку в ДНР
Минобороны: российские военные освободили Новоселидовку в ДНР
19 ноября 2024, 12:33

Фото: iStock/rarrarorro

Российские войска освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт. Также российские бойцы отразили шесть атак противника.

ВСУ потеряли более 310 боевиков, добавили в ведомстве.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Стало известно, что изменится в СВО после разрешения бить вглубь России
Картаполов: ход СВО станет интенсивнее после разрешения Киеву бить вглубь России
19 ноября 2024, 12:31

Андрей Картаполов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Войска ВС РФ будут интенсивнее и эффективнее выполнять задачи специальной военной операции (СВО) после того, как президент США Джо Байден дал разрешение Киеву бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом заявил глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов, передает телеграм-канал «Вы слушали Маяк». По его словам, при этом такое решение американского лидера никак не изменит логику боевых действий на Украине.
«Наши войска продолжат выполнение задач в строгом соответствии с теми целями, которые определил наш верховный главнокомандующий. Мало того, сейчас мы будем это делать еще интенсивнее и эффективнее, потому что мы не можем допустить удары подобными средствами по нашим объектам», — пояснил он.
Депутат также добавил, что Киев способен использовать западное оружие только для атаки на мирные города.

Ранее Картаполов заявлял, что Байден угробит себя и множество людей своим разрешением для ВСУ бить вглубь России.

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#киев
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#рф
#госдума
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Советник Байдена Салливан отказался признать участие США в конфликте на Украине
Салливан: США, разрешив ВСУ своим оружием бить по РФ, не участвуют в конфликте
19 ноября 2024, 12:26

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон, разрешив Киеву использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ, не становится прямым участником украинского конфликта. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS.
По его словам, разрешение Украине применять американское оружие представляет собой продолжение политики, которой Соединенные Штаты придерживается с начала специальной военной операции.

17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход спецоперации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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