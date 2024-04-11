В Киргизии опровергли сообщения о принуждении ее гражданина участвовать в СВО

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МИД Киргизии опроверг публикации о принуждении ее гражданина в России участвовать в спецоперации, сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.
Как поясняет ведомство, гражданина задержали 2 апреля 2024 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических или психотропных средств. Его заключили под стражу.
Сегодня киргизским диппредставительством в РФ проводятся все необходимые мероприятия по предоставлению соотечественнику необходимой консульско-правовой помощи, добавили в ведомстве.
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«Информация о принуждении гражданина Кыргызской Республики к участию в специальной военной операции на территории Украины не подтверждается», — сообщили в МИД.
Сегодня киргизским диппредставительством в РФ проводятся все необходимые мероприятия по предоставлению соотечественнику необходимой консульско-правовой помощи, добавили в ведомстве.
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Алёна Самарева