Один полицейский погиб, второй получил ранение после перестрелки в Южной Каролине
В американском штате Южная Каролина в результате перестрелки погиб сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы местной полиции Скипа Холбрука.
Инцидент случился утром в городе Коламбия. Правоохранители прибыли на вызов о семейном конфликте. В ходе перестрелки огнестрельные ранения получили двое офицеров. Один из них скончался в больнице. Второй, по информации Холбрука, находится в стабильном состоянии, в настоящий момент за ним присматривают врачи.
Стрелком оказался 33-летний мужчина, который также погиб. Уточняется, что у него была давняя криминальная история, однако точных причин, по которым он открыл огонь, в материале не приводится.
Ранее «Радио 1» передавало, что москвичи почувствовали сильный едкий запах гари и увидели смог в районе Братеево. Источником, предварительно, стал загоревшийся автомобиль.
Читайте также: