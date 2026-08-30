Клава Кока и Дима Масленников поделились романтичными снимками медового месяца в США
Певица и телеведущая Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) выложила в личном блоге обширную подборку снимков, которые сделала во время медового месяца. Звезда сразу после свадьбы отправилась со своим супругом Димой Масленниковым в США, выбрав для путешествия Лос-Анджелес.
Сейчас блогер уже в России. Она объяснила подписчикам, что «вернулась из ханимуна» 29 августа. Знаменитость полна энергии, желания творить и выступать. По словам Клавы, во время отдыха с мужем она практически ничего не выкладывала в соцсетях, поскольку не хотелось отвлекаться — возлюбленные проживали вместе каждую минуту.
На новых опубликованных фото молодожёны запечатлены на берегу океана, во время прогулок в горах и в джакузи с панорамным видом. Кадры певица сопроводила словами из трека «Журавли», который записала совместно с артистом JONY (настоящее имя — Джахид Гусейнли). Впервые эта песня прозвучала на свадебной церемонии Клавдии и Дмитрия, став частью подарка для мужа.
«Ты причинил счастье, разбил боль, нанёс любовь...» — процитировала романтичные строки певица.О серьезных отношениях Клавы и Димы публика узнала лишь 3 апреля этого года. Пара сыграла свадьбу 5 августа в усадьбе Середниково, мероприятие прошло без лишней огласки. Во время церемонии певица объяснила, что Масленников стал человеком, который занимает особое место в ее сердце. Артистка призналась: порой она до сих пор не может поверить, что рядом оказался такой прекрасный мужчина.
«Настоящее счастье для меня — не идеальная жизнь, а пройти эту жизнь вместе с тобой. Я бесконечно люблю тебя!» — заявила она.Торжество возлюбленных обошлось в круглую сумму. На одну только аренду усадьбы на сутки ушел примерно миллион рублей, хотя часы Rolex жениха стоили еще больше — в районе 1,2 миллиона рублей. О том, сколько всего звезды потратили на свадьбу, читайте здесь.
Напомним, что во время медового месяца Клава Кока столкнулась с одной неприятностью. Аккаунт блогера в Instagram* пал жертвой хитрых мошенников, подробности — в материале «Радио 1».