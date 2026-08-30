Клава Кока и Дима Масленников поделились романтичными снимками медового месяца в США

30 августа 2026, 05:10

Клава Кока и Дима Масленников (Фото: Instagram* @klavacoca)

Певица и телеведущая Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) выложила в личном блоге обширную подборку снимков, которые сделала во время медового месяца. Звезда сразу после свадьбы отправилась со своим супругом Димой Масленниковым в США, выбрав для путешествия Лос-Анджелес.





Сейчас блогер уже в России. Она объяснила подписчикам, что «вернулась из ханимуна» 29 августа. Знаменитость полна энергии, желания творить и выступать. По словам Клавы, во время отдыха с мужем она практически ничего не выкладывала в соцсетях, поскольку не хотелось отвлекаться — возлюбленные проживали вместе каждую минуту.



Клава Кока и Дима Масленников (Фото: Instagram* @klavacoca) На новых опубликованных фото молодожёны запечатлены на берегу океана, во время прогулок в горах и в джакузи с панорамным видом. Кадры певица сопроводила словами из трека «Журавли», который записала совместно с артистом JONY (настоящее имя — Джахид Гусейнли). Впервые эта песня прозвучала на свадебной церемонии Клавдии и Дмитрия, став частью подарка для мужа.



«Ты причинил счастье, разбил боль, нанёс любовь...» — процитировала романтичные строки певица.

Клава Кока и Дима Масленников (Фото: Instagram* @klavacoca)

«Настоящее счастье для меня — не идеальная жизнь, а пройти эту жизнь вместе с тобой. Я бесконечно люблю тебя!» — заявила она.