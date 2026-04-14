В Кирове арестовали пытавшегося поджечь трансформаторную подстанцию подростка
Суд в Кирове отправил под стражу 17-летнего юношу после попытки поджечь трансформаторную подстанцию за деньги. Об этом пишет РИА Новости.
Следственный комитет России сообщил, что фигурант получил обвинение по статьям о покушении на преступление и террористическом акте. По версии правоохранителей, 30 января подросток пришел к энергообъекту с промышленной горючей жидкостью. План не сработал. Повредить оборудование он не смог.
СК напомнил и о других похожих эпизодах. В Омске двум несовершеннолетним уже вынесли приговор за теракт. Они получили семь лет лишения свободы. В Нижнем Новгороде еще двоих подростков осудили за атаку на объекты сотовой связи. Суд назначил им шесть лет. Срок они проведут в воспитательной колонии.
