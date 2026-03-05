В Кировской области задержали группировку за хищение выплат у бойцов СВО
В Кировской области задержали участников организованной группы, подозреваемых в хищении выплат у участников СВО. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
По версии следствия, семь человек с 2024 по 2025 год создали преступную группу и действовали на территории Кировской области и соседних регионов. Они обманом оформляли доверенности на управление финансами военнослужащих, а также организовывали фиктивные браки с бойцами.
После этого злоумышленники присваивали денежные выплаты, положенные участникам СВО. Общая сумма похищенных средств превысила 44 миллиона рублей. На данный момент следствие установило 24 потерпевших.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Пятерым участникам группы уже предъявлены обвинения, они арестованы.
Кроме того, суд наложил арест на имущество подозреваемых на сумму более 35 миллионов рублей. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и проверяют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.
Читайте также: