Житель приграничья стал жертвой атаки ВСУ

24 марта 2026, 18:12

Хинштейн: один человек погиб и шестеро пострадали при ударе ВСУ по курскому селу

Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.





По его словам, украинские боевики нанесли удар по селу Гламаздино Хомутовского района. В результате пострадали мирные жители, они получили ранения различной степени тяжести.



В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Подробности уточняем. Ситуацию держу на контроле», — написал он.