Житель приграничья стал жертвой атаки ВСУ

Хинштейн: один человек погиб и шестеро пострадали при ударе ВСУ по курскому селу
Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, украинские боевики нанесли удар по селу Гламаздино Хомутовского района. В результате пострадали мирные жители, они получили ранения различной степени тяжести.
В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
«Подробности уточняем. Ситуацию держу на контроле», — написал он.