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Российская авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции несет критическую угрозу ВСУ. Об этом сообщает Национальное радио Китая (CNR).
По словам военного обозревателя Шао Юнлина, после того, как РФ оснастила авиационную бомбу ФАБ-3000 устройством наведения, ее разрушительная мощь серьезно увеличилась. Он отметил, что ФАБ-3000 полностью оправдывает свое прозвище.
Сообщается, что ударные возможности бомбы ознаменуют «судный день» для ВСУ. Обозреватель подчеркнул, что имеющиеся у украинской армии средства ПВО не могут эффективно перехватывать бомбы с данным оснащением.
Юнлин заключил, что использование планирующих авиабомб российскими войсками окажет большое влияние на ситуацию в зоне проведения спецоперации.
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Сообщается, что ударные возможности бомбы ознаменуют «судный день» для ВСУ. Обозреватель подчеркнул, что имеющиеся у украинской армии средства ПВО не могут эффективно перехватывать бомбы с данным оснащением.
Юнлин заключил, что использование планирующих авиабомб российскими войсками окажет большое влияние на ситуацию в зоне проведения спецоперации.
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Екатерина Коршунова