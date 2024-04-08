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В Китае рассказали о несущей критическую угрозу ВСУ супербомбе

CNR: российская авиабомба ФАБ-3000 несет фатальную угрозу ВСУ
08 апреля 2024, 15:44
Фото: iStock/Kamila Kozioł

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российская авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции несет критическую угрозу ВСУ. Об этом сообщает Национальное радио Китая (CNR).
По словам военного обозревателя Шао Юнлина, после того, как РФ оснастила авиационную бомбу ФАБ-3000 устройством наведения, ее разрушительная мощь серьезно увеличилась. Он отметил, что ФАБ-3000 полностью оправдывает свое прозвище.

Сообщается, что ударные возможности бомбы ознаменуют «судный день» для ВСУ. Обозреватель подчеркнул, что имеющиеся у украинской армии средства ПВО не могут эффективно перехватывать бомбы с данным оснащением.



Юнлин заключил, что использование планирующих авиабомб российскими войсками окажет большое влияние на ситуацию в зоне проведения спецоперации.

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Рогов заявил о необходимости санитарного кордона в зоне СВО
08 апреля 2024, 15:53

Фото: iStock/Alexey Molotov

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сейчас на поле сражения инициатива на стороне ВС России, а также идёт планомерное уничтожение средств поражения противника как в Харькове, так и под ним.
А поскольку, по мнению специалиста, с помощью Харькова противник имеет возможность создавать угрозу для Белгорода, то необходима санитарная зона.

«Есть необходимость создания санитарного кордона, санитарной зоны, о которой говорили и руководители государства. Я думаю, в данный момент это осуществляется. Конечно, это моё глубокое убеждение, санитарная зона должна заканчиваться по границе с Польшей», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Рогов.

До этого появились кадры уничтожения украинской самоходки 2С3 «Акация» корректируемым боеприпасом «Краснополь» в районе Великой Новосëлки в ДНР. Как пишет RT, ВСУ намеревались замаскировать машину в лесу, но у них ничего не вышло – российские военнослужащие 305-й артиллерийской бригады группировки «Восток» отработали цель.

Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе сбит над Запорожской АЭС.

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#кадры
#всу
#рогов
#вс рф
#спецоперация
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После удара по промзоне в Часов Яре в сторону Славянска потянулись колонны «скорой помощи»
После удара по Часов Яру в сторону Славянска выехали колонны скорой помощи
08 апреля 2024, 15:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

После мощного удара по промзоне в Часов Яре в сторону Славянска выдвинулись колонны «скорой помощи», которые сопровождают ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
«В сопровождении много военных и гражданских автомобилей ВСУ. Едут в основном транзитом на Краматорск и Барвенково, где расположены госпитали и пункты стабилизации с необходимым оборудованием», — говорится в публикации.

Предполагается, что прилёт оказался результативным, а число ликвидированных бойцов ВСУ будет трёхзначным.

При этом уточняется, что ситуация вокруг Часова Яра развивается по подобию битвы за Артёмовск. Тогда армия России нанесла несколько мощных ударов, уничтожив основные пункты размещения подготовленных подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по промзоне в Часов Яре, после чего там разгорелся сильнейший пожар.

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#пожар
#армия
#армия россии
#всу
#вс рф
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Более тысячи единиц бронетехники в зоне спецоперации оборудовали защитой от дронов
Минобороны: в зоне СВО защитой от дронов оборудовано 1,3 тысячи единиц бронетехники
08 апреля 2024, 15:29

Фото: iStock/aapsky

В прошлом году специалисты материально-технического обеспечения оснастили 1,3 тысячи единиц бронетехники в зоне СВО защитой от дронов, сообщает Минобороны РФ.
Как поясняют в ведомстве, установленные системы существенно повысили защищенность техники.

Кроме этого, с помощью расширения производственной базы специалисты начали ремонтировать ДВС, газотурбинные двигатели, бортовые КПП, а также прочие узлы и агрегаты бронемашин.

На сегодняшний день удалось восстановить уже свыше 1,8 тысячи единиц изделий. Так, за 2023 год по номенклатуре органов МТО в ВС РФ передали более 40 тысяч вооружений и техники.

Помимо этого, свыше 64 тысяч единиц прошли ремонтные работы. Также было завершено строительство 11 хранилищ и одной погрузочно-разгрузочной площадки. Все это поможет бесперебойно снабжать войска ракетами и боеприпасами.

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#минобороны рф
#дрон
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«Необратимые последствия»: Рогов об атаке на Запорожскую АЭС
Рогов рассказал о страшных последствиях атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
08 апреля 2024, 15:16

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

За последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, как в настоящее время защищается Запорожская АЭС и каков может быть самый негативный сценарий развития событий.

«Защита Запорожской АЭС заключается в трех действиях: система ПВО, РЭБа и контрбатарейной борьбы. Они наиболее эффективны. РЭБ отклоняет летящие снаряды РСЗО или дроны-камикадзе со взрывчаткой, ПВО взрывает их, а контрбатарейная борьба накрывает позиции с которых наносятся удары по атомной станции. близость противника не дает возможности обеспечивать безопасность на 100%. Если говорить о максимальных рисках, то они маловероятны. В ситуации, когда энергоблоки находятся в состоянии холодного автонома, то никаких возможностей у противника добиться максимального разрушительного эффекта нет», — отметил Рогов.
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По его словам, именно из-за обстрелов ЗАЭС прекратила генерировать энергию.

«Это решение было принято из-за того, что если удар пришелся бы на реактор, который находится в состоянии генерации и производства электроэнергии, последствия могли бы быть необратимыми и страшными на многие тысячи километров», — пояснил Рогов.

Он подчеркнул, что в нынешних случаях при попадании противника в цель, максимум может произойти заражение нескольких квадратных километров. Однако риск присутствует в том, что рядом находится Днепр, если заразить его воды, то они могут распространиться на сотни тысяч километров, вплоть до Черного моря, добавил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией».
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Затрагивая вопрос о том, почему в последнее время ВСУ активно атакуют Запорожскую АЭС, Рогов ответил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет шансов на поле боя, что понятно не только симпатикам России, но и ее врагам.

«ВСУ меняют тактику, стратегию и переходят чисто к теоретическим методам ведения противостояния. Это не только «Крокус», но и удары по атомной станции, потому что попасть в заголовки и новостную повестку на Западе потерями боев в Работино, на Вербовом или в Харькове практически невозможно в нынешних условиях. А попасть в новость об обстреле крупнейшей и мощнейшей атомной станции в Европе естественно легче, поэтому кровавые националисты реализуют атаки в полную силу для того, чтобы стать актуальными и выпросить еще денег», — заключил Рогов.

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#всу
#украина
#запорожская аэс
#атака
#сво
#вс рф
#спецоперация
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Украинский дрон-камикадзе сбили над Запорожской АЭС
08 апреля 2024, 14:58

Фото: iStock/rancho_runner

Украинский дрон-камикадзе сбит над Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции в своём Telegram-канале.
Украинские войска продолжают предпринимать попытки обстрела станции. Ещё один беспилотник был сбит над ЗАЭС. Его обломки упали на кровлю шестого энергоблока. Угрозы безопасности нет.

Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела пострадали три сотрудника станции.

Напомним, что АЭС перешла под контроль России в октябре 2022 года. В настоящее время все блоки станции остановлены, а оборудование обслуживается с учётом регламентов при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022 года на станции работают специалисты МАГАТЭ.

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#дрон
#запорожская аэс
#всу
#обстрел
#магатэ
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ВС РФ нанесли удар по электроподстанции в Харьковской области
Глава Харьковской ОВА: ВС РФ ударили по электроподстанции в селе Липцы
08 апреля 2024, 14:48

Фото: iStock/dzika_mrowka

Российские войска практически уничтожили электроподстанцию в селе Липцы Харьковской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, минувшей ночью в селе раздавались взрывы. Липцы и несколько близлежащих населённых пунктов остались без света и мобильной связи из-за повреждения электроподстанции.

В настоящее время рассматривается вопрос о принудительной эвакуации местных жителей.

Отметим, что село Липцы находится в непосредственной близости к российской границе.

ВС РФ за последнее время начали чаще наносить удары по инфраструктуре Украины. Обстрелы производятся по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, военного управления и связи.

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#харьков
#украина
#электричество
#удар
#вс рф
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Дерзкий штурм: Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра
Минобороны: Ивановские десантники штурмовали пункт ВСУ на окраинах Часова Яра
08 апреля 2024, 13:58

Фото: iStock/dzika_mrowka

Ивановские десантники штурмом взяли опорный пункт украинских боевиков на окраинах населенного пункта Часов Яр, сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника на окраинах города в результате воздушной разведки.

В рамках боевой задачи штурмовые группы парашютно-десантного батальона, экипировались, проверили оружие, закрепили флаги России и Воздушно-десантных войск на боевые машины десанта, а затем выдвинулись в район ожидания.

После нанесения огневого поражения ударами авиации и огнем артиллерии бойцы смогли подойти к позициям ВСУ с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники, стремительно овладели позициями противника с помощью всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручных осколочных гранат.

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#часов яр
#всу
#минобороны рф
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Песков высказался об украинском обстреле ЗАЭС
Песков назвал опасной провокацией обстрел ЗАЭС со стороны ВСУ
08 апреля 2024, 13:41

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС.
Представитель Кремля подчеркнул, что это была очень опасная провокация, которую могли засвидетельствовать сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на месте.

Такие действия могут привести к негативным последствиям, однако киевские власти, игнорируя этот аспект, продолжать свою «террористическую активность».

Ранее в МАГАТЭ подтвердили наличие незначительных повреждений на шестом энергоблоке атомной станции после атаки украинских беспилотников. В организации уточнили, что эти повреждения не создают риски для ядерной безопасности.

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#дмитрий песков
#запорожская аэс
#всу
#обстрел
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«Военная хроника» сообщает о мощном прилёте по «Волкам Да Винчи» в Славянске
08 апреля 2024, 13:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Славянске произошёл мощный прилёт по базе «Волков да-Винчи» на территории машиностроительного завода, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Это не первое попадание по объекту ВСУ на территории промзоны, но одно из самых результативных», — сообщили в издании.

Уточняется, что «Волки Да Винчи» — это 1-й отдельный механизированный батальон сухопутных войск ВСУ, который был сформирован в 2014 году как штурмовая рота. Он входит в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии. Командир батальона Дмитрий Коцюбайло был уничтожен российскими войсками в мае 2023 года во время боёв за освобождение Артёмовска.

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#всу
#вс рф
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