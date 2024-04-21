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Профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований заявил об ошибочном курсе Германии в конфликте на Украине. Об этом Гао Цзянь сообщил в интервью Berliner Zeitung.
По словам профессора, граждане Германии пожертвовали многим ради этого конфликта. Он отметил, что в настоящее время положение немецкой экономики является крайне плохим.
Гао Цзянь призвал всех, кто вовлечен в украинское противостояние, искать мирное решение. Профессор добавил, что Германия должна что-то предпринять вместо того, чтобы позволять собой манипулировать.
Он заключил, что этой войны можно было избежать, если бы Запад несколько лет назад гарантировал Москве, что Киев не вступит в Североатлантический альянс.
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Екатерина Коршунова